¡Ferrari HACE MENOS a Lewis Hamilton tras su MILAGRO en Singapur!

Lewis Hamilton descarta que Fred Vasseur intente enaltecer su autoestima, tras que el jefe de Ferrari minimizara la hazaña del campeón de F1 en el Gran Premio de Singapur.

Después de la carrera, el director de Ferrari no encontró aspectos positivos en la vuelta más rápida de Hamilton con los neumáticos blandos, calificándola de poco representativa.

"No, porque al final utilizamos un juego de neumáticos blandos. Para mí, se trató de una vuelta “falsa”, ya que las condiciones no eran comparables. Cuando Hamilton se entregó, el ritmo se evidenció y la diferencia con los coches de delante era acorde con el desgaste de los neumáticos, pero no fue más que eso.

"Además, nos resulta frustrante, ya que en tres vueltas consecutivas sin gestionar el ritmo, comprobamos que la velocidad no era deficiente. Nos será difícil arrancar con una nota positiva.

"Comenzamos a perder ritmo no en la primera vuelta, sino a partir de la segunda o tercera. Tuvimos que gestionar la carrera con una estrategia de “lift and coast” para conservar los neumáticos, y aun así al final se hacía difícil conducir, pues cada vuelta obligaba a ajustar el punto de frenado.

"Claramente, en las pocas vueltas en las que empujamos junto a Lewis el ritmo era aceptable, pero no se puede transcurrir el 95 % de la carrera a la defensiva. Todos sabemos que en Singapur, cuando se está en medio del pelotón, el rendimiento de los frenos es fundamental... Sin embargo, no se esperaba llegar a este punto", aseguró.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

