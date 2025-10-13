Hamilton señala el punto MÁS FUERTE de Ferrari

Lewis Hamilton ha destacado algunos puntos fuertes del jefe del equipo, Fred Vasseur, y su enfoque dentro de Ferrari.

A pesar de la mala temporada que han enfrentado los dos pilotos de Ferrari, estando muy por detrás de Mercedes y McLaren, la realidad es que, en cuanto a lo que valora Hamilton del equipo de Maranello, hay elementos positivos a considerar.

"El punto fuerte de Vasseur es el rendimiento del coche. En McLaren y Mercedes se centraban en invertir en otras áreas", señaló.

"Vasseur se centra en la aerodinámica y el rendimiento, y eso es lo que le importa. Siempre le he admirado. Es directo, claramente un competidor feroz", señaló Hamilton.

Relacionado: ¡Ferrari HACE MENOS a Lewis Hamilton tras su MILAGRO en Singapur!

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!