El entorno de Leclerc lanza FUERTE AMENAZA hacia Ferrari

El mánager de Charles Leclerc, Nicolas Todt, ha lanzado una sutil advertencia a Ferrari tras una temporada 2025 desastrosa para la escudería.

Durante este año, el equipo ha batallado incluso contando con la incorporación del siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton. En la actualidad, Ferrari apenas se aferra al tercer puesto en el campeonato de constructores.

Ni Leclerc ni Hamilton han logrado luchar de verdad por una victoria en gran premio en las primeras 18 carreras de la temporada. El mayor logro de Leclerc ha sido subir al podio en cinco ocasiones, mientras que Hamilton solo consiguió ganar una carrera sprint.

El pasado fin de semana, ambos pilotos se mostraron claramente frustrados en el Gran Premio de Singapur debido a las limitaciones del SF-25. Leclerc logró un sexto puesto, y Hamilton, tras una penalización en los últimos compases, finalizó en octavo.

En la entrevista posterior a la carrera, Leclerc criticó que el coche de Ferrari se queda corto frente a sus rivales, como Mercedes, McLaren y Red Bull. Se enfrenta a la dura realidad de que, por el momento, conseguir un puesto entre los cinco primeros podría ser lo más alcanzable hasta el final de la temporada.

Sin embargo, hay motivos de esperanza. Las nuevas regulaciones que se implementarán en 2026 tienen el potencial de reestructurar el panorama competitivo, siempre y cuando algunos equipos logren adaptarse a los cambios.

Todt, quien además es hijo de la leyenda de Ferrari Jean Todt, ha dejado claro que Leclerc merece un monoplaza capaz de competir con figuras como Max Verstappen por los títulos. "Charles es uno de los mejores talentos de su generación, junto a Max y otros destacados pilotos", declaró Todt a The Straits Times.

"Ya no es un novato, lleva varias temporadas con Ferrari y, por supuesto, necesitamos un coche ganador. Hoy tenemos un buen monoplaza, pero no es suficiente para conquistar el título. Confiamos en que en el futuro cercano, y con las nuevas regulaciones, Ferrari disponga de un coche muy competitivo."

Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez

¿Leclerc abandonará Ferrari?

Leclerc firmó en 2024 un contrato a largo plazo con Ferrari hasta 2029, aunque se entiende que incluye cláusulas de liberación basadas en el rendimiento del equipo tras la entrada en vigor de las nuevas normas en 2026.

Esto podría llevarlo a buscar oportunidades en la temporada 2027 si Ferrari sigue estancado en la media, algo que también preocupa a Verstappen en Red Bull.

Con Hamilton fuera de contrato al finalizar 2026, el mercado de transferencias se perfila para mover a grandes nombres el próximo año, dependiendo siempre del desarrollo de los monoplazas.

Ferrari hará todo lo posible para proporcionar a Hamilton y Leclerc un coche capaz de luchar por el campeonato mundial en 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!