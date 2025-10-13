Así es como los pilotos de F1 EVITAN la deshidratación en las carreras

¿Cómo logran los pilotos de Fórmula 1 beber durante una carrera? GPFans te lo explica.

Al competir a velocidades de más de 320 km/h en circuitos exigentes, los pilotos se enfrentan a intensas fuerzas G y a un calor sofocante en la cabina. Mantenerse hidratados es esencial para cuidar su salud, seguridad y concentración, lo que les permite rendir al máximo en cada carrera.

Generalmente, los pilotos disponen de un depósito de líquido —normalmente 1,5 litros de agua mezclada con vitaminas y minerales o su bebida preferida— ubicado detrás del asiento o justo en la parte frontal del coche.

Este depósito se conecta a una manguera que pasa por el casco y llega a una bomba, activada manualmente mediante un botón en el volante. Al presionar el botón «DRINK», la bomba impulsa la bebida directamente hacia su boca sin que tengan que apartar la vista de la pista.

¿Todos los equipos usan el mismo sistema de hidratación?

Aunque los coches de Red Bull incorporan un sistema de bomba para la bebida, no todos los equipos siguen el mismo enfoque. Por ejemplo, Mercedes prefiere el método tradicional: sus pilotos beben a través de una pajilla conectada a un depósito situado en la cabina. Este sistema evita añadir peso extra y reduce el riesgo de averías durante la carrera.

Durante el Gran Premio de Estados Unidos de 2021, el piloto de Red Bull Sergio Pérez experimentó una grave deshidratación debido a un fallo en su sistema. Según sus propias palabras, “no tenía nada de líquido; fue extremadamente difícil. Desde la vuelta 20 ya estaba totalmente agotado, sin fuerzas en manos ni pies, y mi visión se volvía incómoda. Solo traté de sobrevivir.”

Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez

¿Beben todos los pilotos durante la carrera?

Algunos pilotos, como Lewis Hamilton, han confesado que pasaron largos periodos sin utilizar ningún sistema de hidratación. Asimismo, en condiciones de temperaturas más bajas, muchos optan por no beber, ya que la sensación de sed es mucho menor.

El sistema de hidratación también ha regalado momentos cómicos en la F1. Un incidente memorable ocurrió en el Gran Premio de Hungría de 2018, cuando Kimi Räikkönen preguntó por radio a su ingeniero si su bebida estaba conectada, y sólo recibió la respuesta: “No, Kimi, no tendrás la bebida.” Un episodio similar se vivió en Australia en 2025, cuando Charles Leclerc se enredó en un divertido intercambio con su ingeniero sobre el agua.

¿Cuánto peso pierden los pilotos durante una carrera?

En el transcurso de una carrera, un piloto puede llegar a perder hasta 4 kg y más de dos litros de líquido corporal. Esta deshidratación no solo genera fatiga y mareos, sino que también reduce la agudeza mental, afectando gravemente su rendimiento. Por ello, disponer de un sistema de hidratación fiable resulta fundamental para preservar su salud y seguridad en pista.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!