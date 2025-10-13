Piloto estrella de Mercedes sigue rechazando las ofertas y exige cláusula ESPECIAL
Piloto estrella de Mercedes sigue rechazando las ofertas y exige cláusula ESPECIAL
Hasta el momento, parece ser que solo Andrea Kimi Antonelli será con seguridad piloto de Mercedes durante la siguiente temporada.
Aunque Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, adelantó en Singapur que está en la fase final de las negociaciones con George Russell para renovar su contrato, según Formula.hu el inglés habría rechazado varias propuestas por parte del equipo.
Russell, a pesar de tener un contrato próximo a vencer, se encuentra en una forma excepcional. Este fin de semana consiguió la pole position y se llevó la victoria en la carrera del domingo.
Tras ganar, afirmó que está preparado para luchar por el título y que, en un futuro próximo, Mercedes podría respaldarle en esa lucha. Sin embargo, aún queda formalizar los detalles y no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.
Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez
'Mercedes ofrece la mitad'
Aunque en Singapur Wolff dio a entender que ambas partes estaban muy cerca de cerrar el trato, la información difundida por el medio húngaro sugiere un panorama más complejo. Mercedes habría presentado varias ofertas a Russell, las cuales el piloto quintuple ganador de Grandes Premios ha rechazado sistemáticamente.
El piloto había pedido un salario equiparable al de Lando Norris, sin embargo, según informa la fuente, Mercedes solo le ofreció la mitad. Este desacuerdo, junto con el tema de la duración del contrato, sigue sin satisfacer al inglés.
Mientras que el equipo alemán parecería inclinarse por una fórmula de 1+1, Russell tiene en mente un acuerdo por tres temporadas. Aun así, el piloto de Mercedes mostraría cierta flexibilidad respecto a la duración, aunque no sin plantear una petición especial.
Russell estaría dispuesto a firmar un contrato de un año, pero bajo una condición concreta: incorporar una cláusula especial. Si logra superar a su compañero de equipo por un margen previamente acordado, se le renovará automáticamente el contrato. Además, el piloto ha manifestado su intención de reducir el número de días de patrocinio, actualmente cercanos a sesenta por temporada tras la salida de Lewis Hamilton.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- hace 49 minutos
¡Sainz será REEMPLAZADO en el GP de México!
- 1 hour ago
Hamilton señala el punto MÁS FUERTE de Ferrari
- 2 hours ago
Williams emite un comunicado sobre el coche ilegal tras la descalificación de la FIA
- 2 hours ago
El entorno de Leclerc lanza FUERTE AMENAZA hacia Ferrari
- 2 hours ago
Así es como los pilotos de F1 EVITAN la deshidratación en las carreras
- 3 hours ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre