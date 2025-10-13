Piloto estrella de Mercedes sigue rechazando las ofertas y exige cláusula ESPECIAL

Hasta el momento, parece ser que solo Andrea Kimi Antonelli será con seguridad piloto de Mercedes durante la siguiente temporada.

Aunque Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, adelantó en Singapur que está en la fase final de las negociaciones con George Russell para renovar su contrato, según Formula.hu el inglés habría rechazado varias propuestas por parte del equipo.

Russell, a pesar de tener un contrato próximo a vencer, se encuentra en una forma excepcional. Este fin de semana consiguió la pole position y se llevó la victoria en la carrera del domingo.

Tras ganar, afirmó que está preparado para luchar por el título y que, en un futuro próximo, Mercedes podría respaldarle en esa lucha. Sin embargo, aún queda formalizar los detalles y no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.

'Mercedes ofrece la mitad'

Aunque en Singapur Wolff dio a entender que ambas partes estaban muy cerca de cerrar el trato, la información difundida por el medio húngaro sugiere un panorama más complejo. Mercedes habría presentado varias ofertas a Russell, las cuales el piloto quintuple ganador de Grandes Premios ha rechazado sistemáticamente.

El piloto había pedido un salario equiparable al de Lando Norris, sin embargo, según informa la fuente, Mercedes solo le ofreció la mitad. Este desacuerdo, junto con el tema de la duración del contrato, sigue sin satisfacer al inglés.

Mientras que el equipo alemán parecería inclinarse por una fórmula de 1+1, Russell tiene en mente un acuerdo por tres temporadas. Aun así, el piloto de Mercedes mostraría cierta flexibilidad respecto a la duración, aunque no sin plantear una petición especial.

Russell estaría dispuesto a firmar un contrato de un año, pero bajo una condición concreta: incorporar una cláusula especial. Si logra superar a su compañero de equipo por un margen previamente acordado, se le renovará automáticamente el contrato. Además, el piloto ha manifestado su intención de reducir el número de días de patrocinio, actualmente cercanos a sesenta por temporada tras la salida de Lewis Hamilton.

