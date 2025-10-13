El ELEGANTE gesto de Hamilton ayudó a estrella del automovilismo

La directora general de la F1 Academy, Susie Wolff ha compartido un recuerdo muy especial: subir al podio junto al siete veces campeón Lewis Hamilton.

Wolff forjó una carrera destacada en competiciones como la Fórmula Renault, la British Formula 3 y la Deutsche Tourenwagen Masters, lo que le abrió las puertas al mundo de la F1 en 2012.

Tras incorporarse al equipo Williams como piloto de pruebas y reserva, tuvo la oportunidad de participar en la FP1 del Gran Premio Británico de 2014, convirtiéndose en la última mujer en competir durante un fin de semana de F1.

En una entrevista para The Sunday Times, Wolff recordó con emoción un gesto caballeroso de Hamilton. El siete veces campeón, quien competía en la serie Fórmula Renault UK junto a ella, le ayudó a destapar la botella de champán para que ambas pudieran celebrar juntas en el podio.

El episodio tuvo lugar en el circuito Snetterton de Norfolk, donde Hamilton se llevó la victoria y una joven Wolff, de 20 años, terminó en tercer puesto.

Legado de Susie Wolff en la F1

En 2014, Wolff hizo historia al convertirse en la primera mujer en más de 22 años en participar en un fin de semana de F1, compitiendo en las sesiones de práctica para Williams en el Gran Premio Británico.

Aunque un problema en el motor le obligó a abandonar la carrera tras apenas una vuelta, posteriormente disputó una sesión de práctica libre en el Gran Premio de Alemania, finalizando 15.ª y quedándose a tan solo 0,227 segundos de su compañero Felipe Massa.

En 2015 volvió a pisar la pista en dos fines de semana adicionales, incluida una sesión en Silverstone en la que logró un respetable 13.º puesto.

Al finalizar ese año, Wolff anunció su retirada de las competiciones, pero su pasión por el automovilismo siguió intacta. Tras retirarse, se ha dedicado a fomentar la diversidad e inclusión en el deporte, fundando en 2016 la iniciativa "Dare to Be Different", que tiene como objetivo inspirar y empoderar a la próxima generación de talento femenino en el automovilismo.

