Ferrari emite un comunicado CONTUNDENTE y es una gran noticia para Hamilton

John Elkann ha ofrecido un contundente mensaje que, sin duda, animará al campeón de F1, Lewis Hamilton.

El pasado jueves, la escudería sufrió fuertes pérdidas al ver caer un 16% el valor de sus acciones tras la presentación de nuevos objetivos financieros a largo plazo. En esa sesión se borraron 15.670 millones de dólares de su capitalización, siendo la mayor caída de un solo día en la Bolsa de Nueva York desde 2015.

La marca italiana había proyectado unos ingresos de 8.000 millones de libras para 2030, en comparación con los 6.000 millones previstos para 2025. Sin embargo, estas cifras se quedaron muy por debajo de las expectativas del mercado, establecidas tras las anteriores proyecciones de 2022.

Todo esto se produjo en un fin de semana complicado en el Gran Premio de Singapur, donde Lewis Hamilton y Charles Leclerc terminaron en la octava y sexta posición, mientras que sus rivales, Red Bull y Mercedes, se subieron al podio.

Elkann inspira al equipo en Maranello

Tras estas dificultades, el presidente de Ferrari, Elkann, dirigió un enérgico discurso en la sede de Maranello para reconfortar tanto a empleados como a aficionados. "Estoy comprometido, en calidad de presidente, mayor accionista y, sobre todo, por una pasión que ha marcado toda mi vida: mi pasión por Ferrari", declaró, según Corriere dello Sport.

"Nuestro objetivo es que cada decisión reafirme la singularidad de Ferrari. Confiamos plenamente en el talento y la dedicación de nuestros empleados, que son la mejor garantía de nuestro futuro, y en nuestros fieles aficionados, que depositan en nosotros sus sueños. Asimismo, tenemos el firme propósito de llevar a Ferrari a los triunfos que todos anhelamos, como ya lo hacemos en las carreras de resistencia, habiendo consagrado para siempre el trofeo de las 24 Horas de Le Mans tras nuestro tercer triunfo consecutivo este año."

El mensaje también ofreció un motivo de optimismo para Hamilton y Leclerc, quienes habían expresado su preocupación por la situación del equipo de cara al 2025 en varias entrevistas. Elkann confirmó que Ferrari seguirá invirtiendo y apostando por personas extraordinarias para recuperar la gloria de la marca.

"Estoy comprometido también con nuestros socios y la comunidad Ferrari, que comparten la convicción de que esta escudería no es solo una empresa, sino una fuerza vital e imparable. Ferrari nunca ha optado por el camino fácil, sino por el que tiene más significado", concluyó el ejecutivo de 49 años. "Continuaremos invirtiendo, innovando y construyendo. Seguiremos atrayendo y formando a personas excepcionales, demostrando año tras año la singularidad de Ferrari."

