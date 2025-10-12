Checo Pérez Hoy: Cadillac recibe grandes noticias; Derrota el sistema de Red Bull Racing
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este domingo 12 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez, exestrella de Red Bull en la Fórmula 1, sorprendió a sus aficionados durante una aparición muy especial en su ciudad natal, Guadalajara. Con 35 años, el mexicano está disfrutando de un merecido descanso tras haber sido despedido al concluir la temporada 2024. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 para la próxima temporada tras un año de pausa, pero esta vez pilotando para Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez y Cadillac han recibido buenas noticias, ya que Valtteri Bottas está decidido a comenzar trabajos incluso en plena temporada con Mercedes. ::: LEER MÁS
El ícono de la F1, Martin Brundle, sostiene que Sergio Pérez y Valtteri Bottas podrían experimentar momentos de frustración en Cadillac la próxima temporada. Tras meses de especulación, se ha confirmado oficialmente la alineación de pilotos del equipo para su debut en la máxima categoría. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha tenido grandes elogios por su carrera en el Gran Premio de Singapur, pero eso no hubiera sido posible sin la inspiración de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
