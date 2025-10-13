F1 Franco Colapinto Hoy: Así puede asegurar su estadía en Alpine; La Fórmula 1 lo respalda
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 12 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Lawrence Barretto ha señalado cómo se puede determinar la gran mejora de Franco Colapinto en la temporada. ::: LEER MÁS
Se han podido conocer algunos de los factores que mantendrán a Franco Colapinto como la primera opción dentro de Alpine para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto puede estar un poco más tranquilo que hace unas semanas sobre su futuro dentro de Alpine, a pesar de que aún no hay fecha específica para una decisión. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto y la renovación de su contrato con Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya parece tener fecha de anuncio. ::: LEER MÁS
