Ex piloto de Ferrari DEFIENDE la realidad de Hamilton en el equipo
De cara al futuro de Ferrari, se debate ampliamente el papel de Lewis Hamilton tras una temporada complicada. Sin embargo, el múltiple campeón mundial cuenta con el respaldo de una figura inesperada: el ex piloto de Ferrari, Arturo Merzario.
El italiano, que conoce muy bien lo que significa marcharse temprano de la escudería, insiste en que Hamilton aún tiene mucho que ofrecer.
Merzario disputó nueve temporadas en Fórmula 1 con distintos equipos, aunque su paso por Ferrari estuvo lleno de dificultades. Tuvo desencuentros con Jacky Ickx y perdió la confianza del jefe del equipo, Enzo Ferrari.
Además, participó en las pruebas del infame coche "arado", que, aunque nunca compitió, más tarde sentó las bases de los monoplazas campeones.
Hamilton enfrenta un comienzo difícil en Ferrari
"En 1973 decidí dejar el equipo", recuerda Merzario en una entrevista con Gazzetta dello Sport. "Después de haber sacado a Mauro Forghieri de un apuro, la situación se volvió insostenible y opté por marcharme antes de las últimas carreras de la temporada."
Hamilton atraviesa un periodo similar tras su llegada a Maranello y ha reavivado el debate sobre cuánto tiempo podrá mantenerse en la Fórmula 1.
Merzario es enfático: Hamilton no debe darse por vencido. "La lucha aún no ha terminado; simplemente espera el momento oportuno para arriesgarse, y nunca lo hará por una posición modesta", afirma.
"Además, si decide cambiar de equipo, tiene el talento suficiente para encontrar una nueva escudería. Hamilton ya ha demostrado en numerosas ocasiones su grandeza, a diferencia de Charles Leclerc, quien aún tiene que probar que es un verdadero campeón."
El ex piloto sugiere que la llegada de Hamilton a Maranello pudo tener también fines comerciales. "Desde mi punto de vista, su fichaje fue más una estrategia de marketing que otra cosa", comenta. "Casi todos en Ferrari, al menos según tengo entendido, cuestionaron esta decisión. Cuando un piloto no se siente verdaderamente valorado ni parte integral de su equipo, la motivación se ve afectada."
