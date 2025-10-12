Hamilton lanza CRUDO mensaje a Ferrari tras el GP de Singapur

Lewis Hamilton ha emitido una declaración encendida en sus redes sociales tras sufrir otro revés con Ferrari el pasado fin de semana.

El siete veces campeón parecía haber iniciado el fin de semana de carrera con buen pie, a pesar de las dificultades comparado con su nuevo compañero de equipo, Charles Leclerc.

Desde que abandonó Mercedes en el comienzo de la presente temporada, Hamilton ha sido superado en clasificación por la estrella monegasca en 15 de 18 ocasiones, aunque logró situarse en la parrilla por delante de su compañero por tercera vez antes de la carrera del domingo.

Sin embargo, cuando el Gran Premio de Singapur se acercaba a su final en Marina Bay, el piloto británico tuvo que enfrentar un problema en los frenos de su SF-25, lo que permitió que el exrival Fernando Alonso lo adelantara.

Hamilton consiguió mantener la posición, terminando en la séptima posición mientras Alonso finalizaba en la octava, pero tras la bandera a cuadros el piloto de Ferrari fue relegado por una penalización de cinco segundos por haber excedido los límites de la pista.

Hamilton revela 'gratitud' tras momentos difíciles

Después de lo que había sido un fin de semana complicado con Ferrari, Hamilton se dirigió a Instagram para compartir sus reflexiones sobre los momentos difíciles tanto dentro como fuera de la pista.

Apenas una semana antes de la decimoctava jornada del campeonato, el piloto tuvo que tomar la dolorosa decisión de despedirse de su querido perro Roscoe, un episodio que marcó emocionalmente al ícono de la F1.

“Tras una semana muy dura, es reconfortante volver a casa. He tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre todo lo vivido desde Singapur y, por encima de todo, me invade la gratitud. El apoyo y el cariño recibidos tras la pérdida de Roscoe me han recordado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay bondad en el mundo. Basta con saber buscarla”, expresó Hamilton.

“También miro con optimismo lo ocurrido en la pista. Los titulares de la prensa se enfocan en lo que no salió según lo planeado, pero yo me concentro en la otra historia: la forma en que este equipo se recupera cuando las cosas salen mal, cómo se levanta y vuelve a intentarlo. Ayer fue un claro ejemplo. La estrategia estaba bien definida, pero el problema en los frenos nos hizo perder impulso justo cuando se comenzaba a construir. Ahora toca regresar a la base, aprender de esta experiencia y prepararnos para la próxima carrera.

“Estoy realmente orgulloso de este equipo y deseo contribuir a que consigan los resultados que ellos y los tifosi merecen. Reconozco el progreso y el esfuerzo que se invierte en cada gran premio, pero en Ferrari sabemos que progresar no basta; para alcanzar la grandeza debemos seguir avanzando y superarnos. Estoy convencido de que, si aprovechamos nuestros logros y corregimos lo que sea necesario, lo lograremos. Forza Ferrari.”

