¿Separan a la dupla? Las negociaciones del contrato en Mercedes dan un nuevo giro

Mercedes no tiene otra opción que ofrecerle un contrato a largo plazo al astro de la F1, George Russell, según el ex piloto Johnny Herbert. Aunque se podría pensar en un acuerdo temporal, sus resultados en 2025 hacen que esa alternativa no sea viable.

El británico ha tenido una temporada excepcional, logrando dos victorias y seis podios que han llevado al equipo al segundo puesto en el campeonato de constructores, justo detrás del dominante McLaren.

Actualmente, tanto Russell como su joven compañero Kimi Antonelli tienen contratos que expiran al final de 2025. No obstante, Toto Wolff ya ha confirmado que ambos estarán al volante en 2026 y que pronto se oficializarán los nuevos acuerdos.

Mercedes persiguió públicamente a Verstappen a principios de año, aunque el piloto neerlandés decidió quedarse con Red Bull tras la pausa estival. Esto llevó a pensar que pronto se anunciarían nuevos contratos para Russell y Antonelli, pero ya estamos en octubre y aún no se ha dado una confirmación oficial.

Herbert opina que ofrecer a Russell un contrato a corto plazo ya no es una opción. “Antes de Singapur ya había demostrado su valía”, comentó a Betting Lounge. “Para Mercedes, Toto Wolff y George Russell sería un triunfo seguro. Aunque no siempre cuenta con el mejor coche, cuando las condiciones son favorables, George sabe brillar.”

“Esa capacidad demuestra una fortaleza excepcional que le permitiría triunfar en cualquier equipo de F1 si no consigue el contrato que merece en Mercedes. No importa a qué escudería se mude, su confianza interior lo distingue. Algunos lo ven como arrogancia, pero es simplemente su manera de expresarse.”

“Max, por su parte, se manifiesta de otra forma, respondiendo de manera desenfadada cuando la prensa le pregunta algo. Él también cumple su papel. George no arruina carreras; sabe rendir bajo la presión en la F1 y siempre da la talla. Sería un error no otorgarle el contrato a largo plazo que merece, y en realidad, Mercedes no tiene otra opción”, concluyó Herbert.

¿Cuándo firmarán nuevos contratos Russell y Antonelli?

El director de Mercedes, Toto Wolff, ha reiterado constantemente que tanto Antonelli como Russell ocuparán los dos asientos de la escudería en 2026, a pesar de que sus contratos actuales apenas tienen dos meses de vigencia.

Wolff sigue confirmando la alineación de pilotos, como lo hizo durante el Gran Premio de Singapur, aunque las palabras aún no se han plasmado en papel. Russell se encuentra en una situación especial, ya que Mercedes ha sido tanto su equipo en la pista como sus gestores desde sus inicios en la academia de pilotos.

No cabe duda de que el joven de 27 años merece y obtendrá un nuevo contrato, aunque resulta sorprendente la demora en cerrar el acuerdo, especialmente considerando la importancia que tiene 2026 para la Fórmula 1.

