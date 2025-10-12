Estrella de la F1 confirma su REGRESO a Mercedes tras 12 años de ausencia

Los Silver Arrows presentan la mezcla perfecta de juventud y experiencia en su plantilla, con el dúo formado por Kimi Antonelli y George Russell, que ha llevado al equipo a ocupar el segundo puesto en el campeonato de constructores a tan solo seis carreras del final de la temporada.

Ahora, una estrella del automovilismo volverá al cockpit de un monoplaza Mercedes de F1 este fin de semana, marcando un emocionante regreso tras 12 años de ausencia.

Con el siempre fiable Valtteri Bottas actuando como piloto de pruebas y reserva, la escudería de Toto Wolff ha mostrado gran fortaleza este año, pese a la marcha de Lewis Hamilton. Sin embargo, Mercedes aún no ha confirmado oficialmente su alineación de pilotos para la próxima temporada.

Lo único seguro es que 2025 marcará el último año en que Bottas permanecerá al margen de su antiguo equipo, ya que el bicampeón de 10 Grandes Premios se incorpora a Cadillac para formar su primer dúo junto a Sergio Pérez. Además, mientras se cierra su etapa en Mercedes, el piloto de 36 años regresa a Corea del Sur para ofrecer una exhibición de primer nivel.

Mercedes llevan la F1 a Corea del Sur

Aprovechando un fin de semana fuera del ajetreado calendario de 24 carreras de este año, Bottas será el protagonista en el regreso de la F1 a un país del este asiático por primera vez en 12 años. La última cita de la F1 con Corea del Sur se remonta a 2013, luego de que en 2010 se disputaran cuatro Grandes Premios en el Korea International Circuit de Yeongam.

Sebastian Vettel consiguió tres victorias consecutivas en ese circuito con Red Bull, entre 2011 y 2013, mientras que Fernando Alonso es el único otro piloto que ha logrado ganar una carrera en suelo surcoreano. Tras más de una década de ausencia, Corea del Sur dará la bienvenida a Mercedes y a Bottas, que llegarán al AMG Speedway el domingo 12 de octubre en Yongin, Gyeonggi-do.

En colaboración con la reconocida marca de estilo de vida y cultura automovilística Peaches, Bottas conducirá el W13, que fue pilotado por Russell y Hamilton durante la temporada 2022.

El piloto comentó antes del evento: "Poder traer la F1 de vuelta al país es maravilloso; el equipo y yo estamos decididos a ofrecer un gran espectáculo a todos los que se presenten en el AMG Speedway el próximo mes para el Peaches Run Universe 2025."

