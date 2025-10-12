Leyenda de Ferrari emite su veredicto sobre Verstappen; El FUTURO de Hamilton, en riesgo

El ex-presidente de Ferrari ha dado su veredicto sobre si firmaría al actual campeón de F1, Max Verstappen, para la Scuderia.

Durante su gestión, Luca di Montezemolo fue clave en el resurgir del equipo en los años 90, dirigiéndolo desde Maranello hasta 2014. Hoy en día, esta leyenda de Ferrari ha cambiado de bando y se ha incorporado a McLaren Automotive como director de McLaren Group Holdings Limited.

La compañía matriz de McLaren posee una participación minoritaria en el equipo de F1, que recientemente consiguió su primera victoria consecutiva en constructores desde 1991. No obstante, Montezemolo deja claro que su implicación en el deporte no depende de la Fórmula 1 y que su lealtad hacia Ferrari se mantiene intacta.

En una gala para el estreno del documental "Luca: Seeing Red", el veterano de 78 años se pronunció sobre la alineación de pilotos de Ferrari y sobre la posibilidad, en un escenario hipotético, de fichar a Verstappen para el equipo.

Montezemolo señala a Verstappen como piloto número 1

Durante el evento, el periodista británico Chris Harris le preguntó: "¿Contratarías a Verstappen como tu piloto hoy en día?" Sin dudarlo, el exdirector ejecutivo de Ferrari respondió que, para él, Verstappen es, sin lugar a dudas, el número uno.

El directivo resaltó que, incluso en condiciones difíciles durante la última carrera, Verstappen mostró un control impecable, demostrando rapidez y evitando errores. Recordó además que, desde sus inicios en el karting a los 13 años, el piloto se destacó por su fuerza y habilidad excepcionales.

Finalmente, Montezemolo opinó que, aunque la pareja Sainz-Leclerc ha funcionado muy bien, realmente Verstappen se impone como el mejor de todos.

Curiosamente, no se hizo mención del siete veces campeón Lewis Hamilton, quien sigue enfrentando dificultades tras reemplazar a Carlos Sainz como compañero de equipo de Charles Leclerc al inicio de la temporada.

