Hamilton revela un conmovedor HOMENAJE tras tragedia

Lewis Hamilton ha compartido en las redes sociales un emotivo y sentido homenaje a su querido compañero, el bulldog Roscoe, tras el triste fallecimiento del animal.

El mes pasado, el piloto anunció que Roscoe había fallecido tras una breve batalla contra la neumonía, complicación que desencadenó problemas cardíacos.

Roscoe, que llegó a los 12 años de edad, fue una figura habitual en el paddock durante sus años más jóvenes, aunque en 2025 solo volvió a aparecer en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Desde la pérdida de su leal amigo, Hamilton ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo por parte de la comunidad de la F1 y de sus seguidores. En Instagram, el campeón publicó un homenaje muy especial que puedes ver en el siguiente enlace: Instagram.

Roscoe Hamilton inmortalizado en homenaje de Lego

Hamilton posó sosteniendo un marco que contenía una imagen de Roscoe, recreada íntegramente con piezas de Lego. En la foto, el perrito saca la lengua y guiña un ojo de forma juguetona.

El retrato destaca por sus numerosos detalles. Incluye una miniatura de Hamilton con su mono de carreras rojo de Ferrari, un coche de F1 dentro de un garaje y hasta el conjunto blanco que lució en la Met Gala de 2025.

Asimismo, el homenaje incorpora sutiles referencias a Hamilton, como una figura de Lego que representa a un jugador de los Denver Broncos, equipo cuya copropiedad ostenta el siete veces campeón mundial.

La pieza creativa también muestra dos botellas y vasos de tequila en alusión a Almave, su marca de bebidas sin alcohol, junto a tres banderas: la de Brasil y la del Reino Unido, simbolizando su ciudadanía, y la bandera italiana en homenaje a Ferrari.

En sus redes, Hamilton escribió: "Este retrato de Lego de Roscoe me ha conmovido profundamente. La cantidad de detalles es increíble y no me imagino cuánto tiempo habrán invertido en él. Gracias a Karen e Ilona por crearlo y hacérmelo llegar."

El piloto agregó además: "Quiero tomarme un momento para agradeceros a todos por el cariño recibido desde que Roscoe partió. El dolor sigue siendo muy intenso y permanecerá conmigo para siempre, pero vuestro apoyo me ayuda enormemente. No tengo palabras para daros las gracias. Muchos habéis perdido también a una mascota, y sé que dondequiera que esté Roscoe, estará rodeado de amigos, de amor y de buenas vibras, tal como lo estuvo en vida."

