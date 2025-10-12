Le dan a Hamilton su ÚLTIMA oportunidad en Ferrari

Lewis Hamilton se perfila para una temporada clave con Ferrari en 2026, según Jenson Button, ex piloto de Fórmula 1 y compatriota del siete veces campeón del mundo.

A diferencia de lo que comenta Sky Sports F1, Button destaca que, aunque en 2025 hubo destellos de brillantez, el rendimiento general de Hamilton dejó mucho que desear.

La actuación en la carrera sprint de Shanghai fue realmente impresionante, pero durante la temporada el piloto no consiguió mantener la consistencia necesaria ni recuperar la confianza en su coche.

Además, no cuenta con el equipo de apoyo que tuvo durante sus años dorados en Mercedes, situación que requiere tiempo para revertirse.

Button ve 2026 como decisivo para Hamilton

Muchos consideran que el año 2026 definirá el futuro de Hamilton. Con contrato hasta finales de ese año, el británico podrá permanecer en Ferrari, cambiar de escudería o incluso optar por el retiro.

Todo dependerá de cómo arranque la temporada italiana y de la sensación que tenga Hamilton al pilotar la nueva generación de monoplazas. Según Button, la importante modificación del reglamento para el próximo año será determinante: influirá en si Hamilton alcanza su mejor forma o si comienza a contemplar otras opciones.

Related image

Si durante 2026 Hamilton no se adapta a los cambios y decide retirarse, se abrirá un hueco en el equipo italiano que ya comparte con Charles Leclerc. Esto podría despertar el interés de varios pilotos, entre ellos Max Verstappen. El neerlandés tiene, en su contrato, una cláusula que podrá activar si Red Bull no cumple con las expectativas y si él no vislumbra una mejora en el rendimiento de su coche.

Sin embargo, para que se concrete esta posibilidad, Ferrari tendrá que contar desde el inicio de la temporada con un coche y un motor capaces de competir a la vanguardia, puesto que de lo contrario, las chances de retener a Hamilton o de fichar a Verstappen en 2027 serían prácticamente nulas.

