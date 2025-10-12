VERGÜENZA: Aseguran que McLaren VETÓ a Pato O'Ward

El escándalo de McLaren contra Alex Palou ahora ha salpicado a Patricio O'Ward y se confirmó que el mexicano fue vetado.

Gracias al reporte de MotorsportMagazine, esto sucedió con el ahora subcampeón de la IndyCar: "Las relaciones de Brown con otros pilotos, como Pato O'Ward y Alexander, se mencionaron como ejemplos de su frugalidad con la verdad.

"También se le cuestionó sobre la eliminación, aparentemente inconsistente, de mensajes de WhatsApp potencialmente relevantes. En todos los casos, Brown insistió en que había seguido los procedimientos estándar.

"También se le preguntó sobre la correspondencia interna relacionada con una solicitud de los creadores del videojuego F1 2022 para incluir la imagen de O'Ward. El equipo de comunicaciones envió una lista de pros y contras, incluyendo que podría "inflar aún más el ego de Pato" y desvirtuar la narrativa de que "la F1 es una apuesta segura", revelaron.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

