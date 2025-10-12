Salió a la luz nueva información sobre las supuestas conspiraciones contra Sergio Pérez en Red Bull Racing.

Luis Manuel López, reconocido periodista y comunicador de automovilismo en México, apareció en el podcast AlexPuesto y dijo lo siguiente sobre la salida de Checo de la escudería austriaca.

"El coche que fabrica Red Bull es idéntico, pero un coche fórmula uno se arma y se desarma todos los días, o sea, prácticamente viaja el coche desarmado y se arma aquí en México, los ponen los dos coches, los tratan de poner a punto con la información, con los valores que tienen.

"Y dependiendo de lo que pida el piloto, de acuerdo a su interpretación de cómo va a estar mejor la puesta a punto, se hacen cambios. Ahí, obviamente, Verstappen llevaba la mano. Verstappen tiene mucho más tiempo, un mejor ingeniero, o sea, cosas que estaban muy a favor de Max.

"Pero el tema el tema con Checo, desde mi punto de vista, es que notablemente Red Bull nunca le dio las herramientas para poder controlar el coche como a él le gusta, para que el coche se adaptara a su estilo de manejo. Lo mismo está pasando con Yuki Sunoda hoy. El estilo de Yuki es totalmente diferente al de Max", afirmó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

