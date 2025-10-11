Han expuesto un gesto de Cadillac en el que se demuestra que Sergio Pérez es el líder absoluto del mercado.

Luis Manuel López, reconocido periodista y comentarista de F1, respondió en el podcast AlexPuesto si es que el mexicano ya es el piloto principal de la escudería norteamericana.

"Obviamente, tú lo ves, por ejemplo, sigan a la cuenta de Cadillac, Cadillac F1, y todos los posteos tienen que ver con Checo, todos, y hay uno de Valtteri. Bueno, porque Checo es el líder del mercado.

"Tú ves, por ejemplo, las publicaciones y entrevistas de medios europeos, y al que ponen como el piloto principal es a Valtteri. Claro. Yo creo que Cadillac no tiene que entrar en ese juego", comentó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

