Sergio Pérez y su futuro en la Fórmula 1 estaría en las manos de una directiva que funge un papel crucial dentro de Cadillac.

El equipo del corredo mexicano publicó un video en redes sociales en el que presentó a un importante miembro directivo: "Soy Catherine, colaboradora de recursos humanos y cultura, y llevo aquí desde mayo de 2023. Colaboro con el equipo técnico, que abarca aerodinámica, diseño, rendimiento del vehículo, estrategia de carrera e ingeniería en pista.

"Si bien no controlo directamente la velocidad del coche, me gusta pensar que permito a los equipos que trabajan directamente en él trabajar de la manera más eficiente y les ayudo a concentrarse plenamente en lo que hacen para que puedan optimizar su tiempo trabajando en el coche.

"Mientras que yo puedo ayudar en segundo plano para asegurarme de que todos puedan realizar su trabajo eficazmente", afirmó.

Relacionado: ¡Checo Pérez, en PELIGRO por culpa de Cadillac!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!