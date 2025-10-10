Han confirmado la historia que reveló cómo Sergio Pérez humilló a Red Bull Racing con su salida en 2024.

Luis Manuel López, comentarista y periodista de automovilismo, habló al respecto en su aparición en el podcast AlexPuesto y esto fue lo dijo: "Checo es muy bueno en la pista, es el que más triunfos tiene, podiums, lo que tú quieras.

"[Checo] Es muy bueno fuera de la pista, se ensartó a Red Bull, los hizo que pagaran su jalada, que bueno, me da mucho gusto. Pero aparte, Checo es un piloto muy inteligente, es un cuate que sabe manejar muy bien su carrera", aseguró.

Tras la salida del mexicano, hubo múltiples rumores sobre un multimillonario pago que le tuvo que hacer el equipo austriaco al corredor nacido en Jalisco y que con el paso de los meses ha quedado confirmado.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

