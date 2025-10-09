Piastri responde a Hamilton y en McLaren estará FURIOSO por esto

Oscar Piastri ha insinuado que seguirá el consejo de Lewis Hamilton, ofrecido durante el Gran Premio de Singapur, de no prestar atención a las órdenes del equipo de McLaren en la F1.

El líder del campeonato recibió la orden, en el GP de Italia de septiembre, de ceder posición a su compañero y rival por el título, Lando Norris, tras un fallido pit stop.

Piastri cumplió sin mayores problemas, pero en Singapur del pasado fin de semana solicitó un trato similar al de su equipo. Esto ocurrió después de que manifestara que Norris lo había empujado fuera de la pista en la primera vuelta.

Norris avanzó por la curva tres de la carrera, poniendo en riesgo a Piastri, casi haciendo que este último chocara contra la barrera. Sin embargo, ni los comisarios de carrera de la FIA ni el equipo de Piastri consideraron que hubiera sido una infracción por parte del británico.

Cuando le informaron por la radio que no se intercambiarían las posiciones entre los dos pilotos, Piastri se mostró visiblemente frustrado: "No es justo, lo siento, no es justo. Si tiene que evitar otro coche chocando contra su compañero, entonces esa ha sido una forma realmente lamentable de esquivarlo."

Antes del GP de Singapur, el siete veces campeón mundial Hamilton fue preguntado por la prensa de F1 si tenía algún consejo para Piastri. Recordando el reciente debate sobre las órdenes de equipo en Italia, Hamilton respondió de manera concisa: "No cedas más posiciones."

Al transmitirle ese comentario a través de la periodista Julianne Cerasoli de UOL Esporte, el australiano aseguró: "Lo he vivido en numerosas ocasiones, por lo que acepto el consejo."

¿Desafiará Piastri las órdenes del equipo?

Con el campeonato de constructores ya asegurado matemáticamente para McLaren, se espera que ambos pilotos dispongan de mayor libertad para luchar intensamente por el título de pilotos 2025.

Quedan seis eventos en la temporada, entre los que se incluyen tres carreras sprint, y Piastri tiene actualmente una ventaja de 22 puntos sobre Norris, una delantera que se ha ido reduciendo en los últimos tres grandes premios.

El cuatro veces campeón mundial, Max Verstappen, se encuentra a 63 puntos de Piastri y aún mantiene la posibilidad, aunque remota, de alcanzar a los dos pilotos de McLaren.

Esta situación podría volverse cada vez más plausible si Piastri y Norris intensifican sus duelos en pista, mientras Verstappen esté siempre listo para aprovechar cualquier error.

