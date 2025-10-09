SORPRESA: Mercedes da un giro sorprendente sobre sus pilotos para 2026

La confirmación oficial de Andrea Kimi Antonelli como piloto de Mercedes para la temporada 2026 tendrá que esperar un tiempo más.

Toto Wolff dio marcha atrás en su plan de presentar en directo, durante el Gran Premio de Singapur, la alineación de pilotos de Mercedes para la temporada 2026.

Mercedes continúa siendo uno de los pocos equipos, junto a Red Bull, Racing Bulls y Alpine, que aún no ha desvelado la lista completa de sus pilotos para el próximo año.

Con Max Verstappen comprometido con Red Bull para 2026, resulta obvio que Wolff mantendrá la actual fórmula conformada por George Russell y Kimi Antonelli. El piloto austriaco ha sido interrogado en varias ocasiones acerca de cuándo se confirmará definitivamente el plantel.

Durante el Gran Premio de Singapur, periodistas de Sky Sports F1 Germany, entre ellos Ralf Schumacher y Peter Hardenacke, aprovecharon la ocasión para preguntar quién representaría a Mercedes en la próxima temporada.

Inicialmente, Wolff minimizó las preguntas y aseguró: “No se preocupen, pronto lo anunciamos”. Sin embargo, tras insistentes preguntas y una breve pausa para reflexionar, se retractó y decidió confirmar la presencia de Russell y Antonelli para el siguiente año de competición.

“El asunto está cerrado: ambos estarán confirmados”, aclaró el directivo.

La dominación de Russell demuestra su valor para Mercedes

Russell consiguió su quinta victoria en carrera en el Gran Premio de Singapur, iniciando desde la pole position el sábado y controlando la competición de principio a fin.

Esta brillante actuación en Singapur le permitió alcanzar su octavo podio en la temporada 2025, evidenciando que, con el coche adecuado, está listo para pelear por el título.

Por su parte, Antonelli ha mostrado un ritmo mejorado desde que dejó Europa, logrando un cuarto puesto en Bakú y un quinto en Singapur.

Antes de las dos últimas carreras, Antonelli tenía dificultades para competir de forma regular en la Q3 y vivió algunos tropiezos. No obstante, ha logrado estabilizar su rendimiento junto a Russell en las rondas finales de la temporada 2025.

