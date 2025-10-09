¡CAOS! Estrella de Ferrari presiona al equipo y se compara con Verstappen

Aunque en las últimas semanas han circulado rumores sobre una posible salida de Charles Leclerc de Ferrari, el director Nicholas Todt reafirma que el piloto monegasco sigue contando con el respaldo de la Scuderia.

La ilusión por disponer de un coche capaz de ganar campeonatos permanece, y se esperan importantes cambios para la próxima temporada. Leclerc forma parte de la escudería desde 2019, pero salvo una victoria aislada, nunca ha tenido un monoplaza con el que pueda luchar por el título mundial.

Su talento es indiscutible y pocos lo dudan, aunque, por el momento, el piloto no puede demostrar todo su potencial con la maquinaria que se le proporciona.

El monegasco seguirá en Ferrari durante varios años; sin embargo, si el coche no llega a estar a la altura de un verdadero contendiente al campeonato, Leclerc no dudará en buscar otras oportunidades.

Ferrari debe rendir en 2026

Todt comentó recientemente a The Straits Times que la confianza en Ferrari sigue intacta, aunque subrayó que es imprescindible mejorar el rendimiento. "Charles es uno de los mayores talentos de su generación, junto a Max y algunos otros pilotos destacados. Ya no es un novato, pues ha acumulado muchas temporadas en la escudería. Naturalmente, considero que aún necesitamos un coche ganador", afirmó el directivo francés.

Si bien en ciertos circuitos Ferrari ha mostrado capacidad para competir con los equipos de élite, en Singapur tanto Lewis Hamilton como Leclerc se vieron obligados a centrarse en controlar el coche.

"Hoy contamos con un buen monoplaza, pero no es suficiente para ganar el campeonato. Esperamos que, con las nuevas normas, Ferrari presente el próximo año un coche de gran nivel", concluyó Todt.

