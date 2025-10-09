REVELADO: Mercedes tiene al próximo gran rival de Verstappen

Johnny Herbert afirma que no se sorprendería si el campeonato mundial de Fórmula 1 del próximo año se decidiera entre Max Verstappen y uno de los pilotos de Mercedes.

De acuerdo a Herbert, Mercedes, que cuenta con Andrea Kimi Antonelli y George Russell como pilotos, tendrá en sus filas al mayor retador para el holandés en la siguiente temporada con las nuevas regulaciones.

La temporada 2025 ha estado dominada en gran parte por McLaren. El equipo aseguró el título de constructores el pasado fin de semana en Singapur y ahora el foco se centra en la lucha entre sus pilotos, Oscar Piastri y Lando Norris, dejando a Verstappen como un retador a seguir de cerca.

Sin embargo, se espera que el liderazgo se vea alterado el próximo año, ya que las nuevas regulaciones de motor que entrarán en vigor en 2026 abren la puerta a nuevos contendientes. Mercedes, con su historial en el ámbito de la potencia motriz, tiene altísimas expectativas.

Título entre Verstappen y Russell?

Johnny Herbert no descartaría ver una lucha por el título entre George Russell en Mercedes y Max Verstappen en Red Bull. Según Betting Lounge, "posiblemente el próximo año la contienda se defina entre Verstappen y Russell. Mercedes parte de buena posición con su nuevo motor; de hecho, podrían ser el equipo a batir. Un duelo entre Russell y Verstappen promete ser espectacular."

El exoficial de la FIA añade: "Ya se percibe una rivalidad encendida entre ellos. Esto se debe, en parte, a que otros pilotos han empezado a desafiar a Max de forma más directa, dejando atrás el respeto que antes le profesaban".

"La situación se ha intensificado y, en cierto modo, él mismo ha provocado este ambiente competitivo con su habilidad. Por otro lado, George siempre ha mostrado una gran competitividad y seguro que su actitud y juegos internos jugarán un papel importante en su enfrentamiento con Max."

