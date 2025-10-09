URGENTE: Ferrari realiza reunión de emergencia tras las quejas de Hamilton

Los altos directivos de Ferrari se reunirán para analizar el estado actual del equipo tras un comienzo de temporada decepcionante en la Fórmula 1.

A pesar de ocupar el tercer puesto en el campeonato de constructores, la diferencia de apenas ocho puntos frente a Red Bull, que ha contado mayoritariamente con el aporte de un solo piloto, muestra lo ajustada que es la lucha por la cima. Además, ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc han conseguido una victoria en Gran Premio, faltando aún seis carreras para rematar la temporada.

Tras finalizar 2024 a tan solo 11 puntos de distancia de McLaren, la incorporación del siete veces campeón Hamilton se esperaba que impulsara a Ferrari a pelear por un título desde 2008. Sin embargo, las limitaciones del SF-25 y la falta de ritmo han convertido este año en un desafío. En Singapur, Leclerc logró solo el sexto puesto y Hamilton terminó octavo, alimentando las críticas sobre el rendimiento del monoplaza.

Tras la carrera, Hamilton confesó: "Cada fin de semana, el equipo se esfuerza al máximo. Me rompe el corazón ver a todos, desde el personal de catering y marketing hasta los mecánicos y los ingenieros que se entregan sin reservas. Pero nuestro coche no está al nivel de los competidores que, tras sus recientes mejoras, nos dejan muy atrás. Por eso, estamos en un constante filo intentando acercarnos lo máximo posible."

Por su parte, Leclerc admitió: "Es difícil, muy difícil. No contamos con la potencia necesaria y estamos batallando seriamente con el coche. Desearía poder ser optimista para lo que queda de temporada, pero no veo señales de que vayamos a dar un salto de calidad. Esta es la cruda realidad y, sin piezas nuevas o actualizaciones en el horizonte, me cuesta imaginar cómo cambiar esta situación."

Ahora se ha filtrado que los dirigentes de Ferrari convocarán una reunión de emergencia en Maranello para abordar este mal momento y planificar mejoras de cara a la crucial temporada 2026.

Discusión sobre el rendimiento de Ferrari

Según Sky Italia, el presidente de Ferrari, John Elkann, y el CEO de la marca, Benedetto Vigna, se encontrarán en Maranello antes del Gran Premio de Estados Unidos. En este encuentro se analizará el desempeño del equipo en Fórmula 1 y se definirán medidas para evitar que la situación se repita en 2026.

La llegada de nuevas y drásticas regulaciones en 2026 brindará a los equipos la oportunidad de rebasar a sus rivales. En este contexto, Ferrari debe entregar a sus dos pilotos estrella un monoplaza capaz de luchar por el campeonato.

Además, con el contrato de Hamilton próximo a vencer a finales de 2026, el británico podría considerar nuevas oportunidades si el equipo continúa fuera de los cinco primeros durante los fines de semana de carrera.

