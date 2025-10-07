Russell hace un CONMOVEDOR gesto a Hamilton tras ganar el GP de Singapur

George Russell rindió un emotivo homenaje a su antiguo compañero de equipo, Lewis Hamilton, tras su victoria en el Gran Premio de Singapur el pasado fin de semana.

El británico logró la victoria más contundente de su carrera, asegurando la pole el sábado y resistiendo el desafío de Max Verstappen para mantener el liderato desde la salida hasta cruzar la meta.

Con este triunfo, que además marca su quinto éxito en la F1, Russell se consolida como el líder del equipo tras la salida de Hamilton el año pasado. Aun así, el piloto no quiso dejar de reconocer los gloriosos años de Hamilton en Mercedes, aludiendo con cariño a aquellos momentos durante las celebraciones en Singapur.

Después de la carrera, el británico compartió cuatro imágenes en sus redes sociales. En un post escribió: “En 2018 estuve aquí con Mercedes viendo a Lewis lograr una pole y una victoria increíbles. Siete años después, ganar en Singapur y poder compartir este momento con mi equipo es algo muy especial.”

Un emotivo homenaje a Hamilton

En una de las fotos, Russell aparece sentado en la pista junto a su trofeo de campeón, evocando la imagen que Hamilton mostró al ganar el Gran Premio de Singapur en 2018. Otras imágenes capturan la efusiva celebración del equipo Mercedes, visiblemente agotados tras el esfuerzo, y la pasión que se vive en una jornada de éxito.

La última imagen muestra al piloto británico abrazado a su pareja, Carmen Mundt, quien luce en la instantánea una lujosa botella de champán, símbolo de la festejada victoria.

A pesar de un 2025 repleto de logros —dos victorias y ocho podios—, el joven de 27 años aún espera la formalización de su contrato con Mercedes para la próxima temporada. Según informó el director de equipo, Toto Wolff, la escudería completará su plantilla 2026 con Russell y su compañero actual, Kimi Antonelli.

El retraso en la renovación de su contrato parece estar ligado a los detalles y la duración de la extensión. Tras una temporada estelar, se espera que el piloto británico consiga un acuerdo que refleje su estatus y el valor que aporta al equipo.

