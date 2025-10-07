Ferrari NIEGA rotundamente las peligrosas acusaciones sobre Hamilton
Ferrari NIEGA rotundamente las peligrosas acusaciones sobre Hamilton
El Gran Premio de Singapore se vio empañado por los problemas en los frenos de Lewis Hamilton, lo que, según algunos, puso en riesgo la seguridad de los pilotos.
Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari, aseguró que su escudería se encargó de mantener la carrera en condiciones seguras pese a los desafíos técnicos.
Desde el inicio de la carrera, se evidenciaron dificultades cuando los frenos de Hamilton comenzaron a sobrecalentarse, obligándole a adaptar su conducción utilizando la técnica “lift and coast”.
Esta técnica consiste en soltar el acelerador antes de entrar en una curva para evitar un exceso de exigencia en los frenos. La complejidad del trazado aumentó aún más el desafío de conservar el control en todo momento.
Relacionado: Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly
Problemas con los frenos
Hamilton pronto se vio forzado a soltar el acelerador en momentos cruciales para preservar la efectividad de sus frenos. Esta modificación no resulta fácil para ningún piloto, pero en esta ocasión fue esencial para completar la carrera de manera segura.
A pesar de sus esfuerzos por mantener el ritmo, la situación llevó a los comisarios a investigar y detectar que abandonó la pista en varias oportunidades. Como consecuencia, se le impuso una penalización de cinco segundos, lo que lo dejó en octava posición, justo detrás de Fernando Alonso.
"No, ajustamos nuestra velocidad y Lewis no estaba empujando de manera desmedida. En cuestiones de seguridad, nos mantuvimos completamente dentro de los límites", declaró el jefe de Ferrari tras la carrera.
El circuito de Singapore, reconocido por la fuerte exigencia que impone a los frenos, demuestra lo crucial que resulta encontrar el equilibrio entre velocidad y seguridad en la Fórmula 1.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: Aston Martin ACEPTA el RETIRO de Fernando Alonso
- 2 hours ago
BREAKING: ¡Jack Doohan SENTENCIA el futuro de Franco Colapinto en Alpine!
- Hoy 17:00
ATENCIÓN: Valtteri Bottas revela plan para evitar HUMILLACIÓN de Checo Pérez
- 1 hour ago
F1 Hoy: Sentencian el futuro de Colapinto; Todo sobre la pelea entre Alonso y Hamilton
- 1 hour ago
BOMBAZO: Lewis Hamilton recibe CASTIGO tras el GP de Singapur
- Hoy 15:44
Russell hace un CONMOVEDOR gesto a Hamilton tras ganar el GP de Singapur
- 1 hour ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre