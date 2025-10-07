close global

Lewis Hamilton in Singapore

Ferrari NIEGA rotundamente las peligrosas acusaciones sobre Hamilton

Ferrari NIEGA rotundamente las peligrosas acusaciones sobre Hamilton

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton in Singapore

El Gran Premio de Singapore se vio empañado por los problemas en los frenos de Lewis Hamilton, lo que, según algunos, puso en riesgo la seguridad de los pilotos.

Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari, aseguró que su escudería se encargó de mantener la carrera en condiciones seguras pese a los desafíos técnicos.

Desde el inicio de la carrera, se evidenciaron dificultades cuando los frenos de Hamilton comenzaron a sobrecalentarse, obligándole a adaptar su conducción utilizando la técnica “lift and coast”.

Esta técnica consiste en soltar el acelerador antes de entrar en una curva para evitar un exceso de exigencia en los frenos. La complejidad del trazado aumentó aún más el desafío de conservar el control en todo momento.

Relacionado: Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly

Problemas con los frenos

Hamilton pronto se vio forzado a soltar el acelerador en momentos cruciales para preservar la efectividad de sus frenos. Esta modificación no resulta fácil para ningún piloto, pero en esta ocasión fue esencial para completar la carrera de manera segura.

A pesar de sus esfuerzos por mantener el ritmo, la situación llevó a los comisarios a investigar y detectar que abandonó la pista en varias oportunidades. Como consecuencia, se le impuso una penalización de cinco segundos, lo que lo dejó en octava posición, justo detrás de Fernando Alonso.

"No, ajustamos nuestra velocidad y Lewis no estaba empujando de manera desmedida. En cuestiones de seguridad, nos mantuvimos completamente dentro de los límites", declaró el jefe de Ferrari tras la carrera.

El circuito de Singapore, reconocido por la fuerte exigencia que impone a los frenos, demuestra lo crucial que resulta encontrar el equilibrio entre velocidad y seguridad en la Fórmula 1.

