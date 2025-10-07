close global

Charles Leclerc, Fred Vasseur, Ferrari, Belgium, 2025

Una bomba de Ferrari explota y Leclerc explora NUEVAS opciones

Una bomba de Ferrari explota y Leclerc explora NUEVAS opciones

Nazario Assad De León
Charles Leclerc, Fred Vasseur, Ferrari, Belgium, 2025

El desastre reina en el equipo Ferrari. La escudería italiana lleva meses sin rendir al nivel esperado y las tensiones en Maranello se acumulan día a día.

Incluso se comenta que en Singapur se desencadenó un fuerte enfrentamiento, lo que ha impulsado a Charles Leclerc a considerar nuevas opciones para 2027.

Actualmente, Ferrari atraviesa una temporada que se observa con creciente inquietud en Italia. Pocas son las noticias positivas para Fred Vasseur y su equipo.

Aunque el francés recibió este año una extensión de contrato por tres temporadas, la escudería se desliza entre la subcategoría de los primeros puestos y posiciones intermedias. En las últimas cinco carreras, apenas se han conseguido 50 puntos, poniendo en riesgo las posiciones en el campeonato mundial.

¿Se va Leclerc?

La crítica en Italia no ha sido nada suave, y Leclerc, que hasta hace poco era considerado el prodigio del equipo, ahora parece cumplir únicamente con sus obligaciones, mostrando un escepticismo inusitado. Las tensiones internas alcanzaron su punto álgido en Singapur.

Según informó el Corriere dello Sport, tras la clasificación del sábado se desató una acalorada discusión entre Vasseur y un ingeniero senior identificado por fuentes de Maranello como Matteo Togninalli, el cual dirige el departamento de pista.

Además de este conflicto, varios técnicos del equipo habrían expresado su descontento con la actitud cada vez más crítica de Leclerc. Esta situación no cae bien para el piloto monegasco, reconocido por su lealtad de toda la vida hacia Ferrari.

Sin embargo, esa fidelidad parece estar en entredicho. Según informes italianos, el piloto y su entorno están estudiando opciones fuera de la Scuderia, y se dice que la decisión definitiva se tomará en 2026, marcando una posible salida a partir de 2027.

