¿Qué pasará con Antonelli? Mercedes anuncia un gran CAMBIO en la alineación de pilotos

Toto Wolff sorprendió a todos al adelantar detalles sobre la plantilla para 2026 durante una entrevista en directo.

Se le preguntó por el futuro de los pilotos, y su respuesta dejó entrever que se están tomando decisiones importantes para la próxima temporada.

La situación contractual de los pilotos en Mercedes ha sido terreno fértil para rumores durante varios meses. Es un secreto a voces que el pasado verano Wolff apostó fuerte por incorporar a Max Verstappen.

No obstante, tras abandonar esa estrategia hace tiempo, aún no se ha confirmado oficialmente la alineación para 2026. Tanto Kimi Antonelli como George Russell tienen contrato vigente hasta finales de 2025.

Relacionado: Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly

Alineación de Mercedes en 2026

El caso de George Russell ha acaparado muchas miradas. Al principio, se esperaba que el piloto británico permaneciera en reserva mientras se evaluaba el futuro de Verstappen.

Sin embargo, según diversas fuentes, Russell habría rechazado varias propuestas de Mercedes. Se comenta que el ganador del Gran Premio de Singapur busca un contrato a largo plazo, algo que no termina de convencer a Wolff.

La incertidumbre, sin embargo, parece haber llegado a su fin. Durante una entrevista en Sky Sports Deutschland, cuando se le atribuyó la responsabilidad de la especulación por no tener definidos los coches para 2026, Wolff afirmó: “Sí, pero los monoplazas son rápidos. Pronto daremos a conocer novedades”.

Al preguntársele si ya se había cerrado el acuerdo con Antonelli, respondió: “Sí, ambos ya están confirmados”. Ante la interpretación del entrevistador sobre el término “ambos”, Wolff concluyó: “No se preocupen, lo anunciaremos muy pronto”.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!