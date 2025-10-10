Lewis Hamilton enfrenta un plazo para decidir su posible salida de la F1, en medio de la creciente crisis de rendimiento de Ferrari.

En una entrevista con Escapist Magazine, el seis veces ganador de Grandes Premios y subcampeón en 1992, Riccardo Patrese, coincidió en este análisis, sugiriendo que a Hamilton le quedan apenas dos años para intentar conquistar su octavo título.

"Lewis puede hacer lo que se proponga, pero creo que aspira a culminar su carrera con buenos resultados e incluso conseguir ese octavo título. El próximo año, con la llegada de una nueva era de coches y regulaciones, y quizá un año más tras eso, tal vez decida que es hora de decir 'adiós'.

"Si estuviera en su lugar, lucharía hasta el último minuto por conseguir los mejores resultados. Espero que, con toda su experiencia, sea capaz de ofrecer consejos valiosos para mejorar la organización interna del equipo.

"Realmente lo deseo, ya que soy italiano y tengo un hijo que compite para Ferrari, por lo que siento una conexión especial con el equipo. Aunque nunca he sido piloto de Ferrari, soy un pequeño aficionado y espero de corazón que encuentren una solución", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

