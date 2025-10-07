BOMBAZO: Lewis Hamilton recibe CASTIGO tras el GP de Singapur

Lewis Hamilton recibió una sanción de la FIA durante el Gran Premio de Singapur por exceder repetidamente los límites de la pista. Otros doce pilotos evitaron, por poco, una penalización similar.

La tarde se complicó desde el inicio cuando Leclerc lo adelantó en la primera vuelta. Problemas con los frenos hicieron que el británico cayera hasta la séptima posición. Hamilton infringió los límites en tres ocasiones, en las curvas 2, 5 y 16, lo que le acarreó una advertencia mediante una bandera en blanco y negro.

Una cuarta infracción en la curva 17 le costó una penalización de cinco segundos. La sanción trasladó al piloto de Ferrari a la octava posición, mientras Fernando Alonso ascendió hasta el séptimo puesto. A pesar del revés, Hamilton registró la vuelta más rápida de la carrera en la vuelta 48, con un tiempo de 1:33.808.

Además del británico, otros doce pilotos sobrepasaron los límites de la pista durante la carrera, entre ellos Kimi Antonelli, Ollie Bearman y Max Verstappen. Aunque se anularon sus tiempos de vuelta, tras acatar las advertencias, pudieron evitar castigos adicionales.

La sanción impuesta al piloto de Ferrari pone de manifiesto la firme postura de la FIA en garantizar el cumplimiento de los límites de la pista. Esto es esencial para que todos los competidores sepan que deben respetar las mismas normas. Además, se evidencia cómo pequeños errores pueden tener consecuencias significativas en el mundo de la Fórmula 1.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

