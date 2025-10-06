La FIA anuncia INSPECCIÓN a Hamilton tras el GP de Singapur

La FIA ha anunciado que se realizará una inspección a Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Singapur, tras recoger muestras del Ferrari del campeón de F1.

Hamilton se mostró más seguro con Ferrari en Singapur, logrando el mejor tiempo en la primera sesión de clasificación, aunque finalmente solo pudo asegurar la sexta posición en la parrilla.

Tras la clasificación, el Ferrari de Hamilton fue sometido a una revisión por el delegado técnico de la FIA, quien tomó diversas muestras del vehículo.

Se extrajo una muestra de combustible tanto del coche de Hamilton como del de George Russell, comprobando su densidad mediante cromatografía de gases. Los análisis confirmaron que ambos combustibles cumplen con las especificaciones aprobadas para competir, ya que las variaciones en densidad se mantuvieron dentro de los límites permitidos.

Muestras adicionales del vehículo de Hamilton

También se tomó una muestra de aceite de motor de su coche, la cual se analizó mediante espectroscopía FTIR y pruebas de viscosidad. Los resultados indicaron que el aceite evaluado se correspondía con los estándares de referencia autorizados para su uso.

Por ello, el monoplaza de Hamilton superó todas las inspecciones de combustible y aceite, manteniendo su posición de sexta en la parrilla para el Gran Premio de Singapur.

Aun así, el piloto de 40 años finalizó en octava posición en el circuito urbano de Marina Bay tras recibir una penalización al término de la carrera.

