Hamilton provoca INDIGNACIÓN tras falta en Singapur

Lewis Hamilton tuvo problemas con el freno delantero izquierdo en la fase final del Gran Premio de Singapur. El piloto de Ferrari se vio obligado a abandonar la pista en varias ocasiones para sortear el fallo, lo que provocó la ira de Fernando Alonso.

El fin de semana para Ferrari en el circuito urbano de Marina Bay fue bastante decepcionante. Hamilton clasificó en la sexta posición, justo detrás de su compañero Charles Leclerc.

Finalmente, fue Leclerc quien consiguió el sexto puesto, mientras que Hamilton, tras verse afectado por el problema en los frenos, inició la carrera en séptimo.

No obstante, el siete veces campeón fue penalizado con 5 segundos por exceder los límites de la pista, lo que lo dejó en octava posición detrás de un visiblemente molesto Alonso.

Todos deben mantenerse en pista

Alonso expresó en la radio del equipo en repetidas ocasiones: "No me lo puedo creer", refiriéndose a las maniobras de Hamilton.

Tras concluir la carrera, comentó: "¿Es seguro competir sin frenos?" En una entrevista para el canal español de DAZN, el piloto de Aston Martin explicó: "Me avisaron dos vueltas antes del final y terminé a casi una décima de segundo detrás de él, lo que resultó bastante frustrante. Además, creo que este asunto se investigará debido a los límites de pista".

Finalmente se confirmó la sanción. "No se puede simplemente abandonar la pista porque falles los frenos; todos debemos mantenernos dentro del trazado, tanto si tenemos frenos como si no."

