Hamilton provoca INDIGNACIÓN tras falta en Singapur
Hamilton provoca INDIGNACIÓN tras falta en Singapur
Lewis Hamilton tuvo problemas con el freno delantero izquierdo en la fase final del Gran Premio de Singapur. El piloto de Ferrari se vio obligado a abandonar la pista en varias ocasiones para sortear el fallo, lo que provocó la ira de Fernando Alonso.
El fin de semana para Ferrari en el circuito urbano de Marina Bay fue bastante decepcionante. Hamilton clasificó en la sexta posición, justo detrás de su compañero Charles Leclerc.
Finalmente, fue Leclerc quien consiguió el sexto puesto, mientras que Hamilton, tras verse afectado por el problema en los frenos, inició la carrera en séptimo.
No obstante, el siete veces campeón fue penalizado con 5 segundos por exceder los límites de la pista, lo que lo dejó en octava posición detrás de un visiblemente molesto Alonso.
Relacionado: Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
Todos deben mantenerse en pista
Alonso expresó en la radio del equipo en repetidas ocasiones: "No me lo puedo creer", refiriéndose a las maniobras de Hamilton.
Tras concluir la carrera, comentó: "¿Es seguro competir sin frenos?" En una entrevista para el canal español de DAZN, el piloto de Aston Martin explicó: "Me avisaron dos vueltas antes del final y terminé a casi una décima de segundo detrás de él, lo que resultó bastante frustrante. Además, creo que este asunto se investigará debido a los límites de pista".
Finalmente se confirmó la sanción. "No se puede simplemente abandonar la pista porque falles los frenos; todos debemos mantenernos dentro del trazado, tanto si tenemos frenos como si no."
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Hamilton provoca INDIGNACIÓN tras falta en Singapur
- hace 18 minutos
Alonso lanza una FURIOSA rabieta contra Hamilton
- hace 55 minutos
F1 Hoy: Sainz demuestra ser único en la Fórmula 1; Colapinto muestra desolación en Alpine
- 3 hours ago
¡EXHIBIDOS! Hamilton desnuda las carencias de Ferrari en la temporada
- Hoy 08:21
Antonelli señala al verdadero HÉROE de Mercedes
- Hoy 07:32
¡Crecimiento puro! Antonelli revela APRENDIZAJES del GP de Singapur
- Hoy 07:06
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre