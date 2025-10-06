close global

Lewis Hamilton, Ferrari, Singapore, 2025

¡EXHIBIDOS! Hamilton desnuda las carencias de Ferrari en la temporada

¡EXHIBIDOS! Hamilton desnuda las carencias de Ferrari en la temporada

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Ferrari, Singapore, 2025

Lewis Hamilton terminó muy decepcionado después de acabar en octavo lugar en el Gran Premio de Singapur, pero lo peor de todo no es eso, sino lo que viene para las siguientes carreras.

Todo parece indicar que la decisión de Lewis Hamilton de pasar a Ferrari y abandonar Mercedes ha salido como un tiro por la culata, ya que los resultados han sido simplemente terribles.

Después de una carrera en la que su monoplaza se quedó sin frenos en las últimas vueltas, demostrando lo mal que ha salido el auto de Ferrari este año, Hamilton destacó las nulas posibilidades de que el monoplaza pueda estar donde buscan.

"No se qué carreras quedan, creo que Austin, Mexico, Qatar, Brasil y Las Vegas, dependerá de lo que podamos extraer en clasificación, pero necesitamos 105% del coche para poder competir y eso va a ser complicado", señaló triste Hamilton.

Relacionado: Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

