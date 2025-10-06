close global

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Sainz demuestra ser único en la Fórmula 1; Colapinto muestra desolación en Alpine

F1 Hoy: Sainz demuestra ser único en la Fórmula 1; Colapinto muestra desolación en Alpine

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz logró hacer una maravillosa remontada para meterse dentro de los puntos en el Gran Premio de Singapur, pero eso hubiera sido impensable sin un aspecto de la estrategia del español. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz logró hacer una maravillosa remontada para sumar puntos en el Gran Premio de Singapur, pero hubo algo que lo hizo único dentro de la carrera. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Checo Pérez es la mejor opción para Cadillac en su entrada a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4826 votos

