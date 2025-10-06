F1 Hoy: Sainz demuestra ser único en la Fórmula 1; Colapinto muestra desolación en Alpine
F1 Hoy: Sainz demuestra ser único en la Fórmula 1; Colapinto muestra desolación en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz logró hacer una maravillosa remontada para meterse dentro de los puntos en el Gran Premio de Singapur, pero eso hubiera sido impensable sin un aspecto de la estrategia del español. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz logró hacer una maravillosa remontada para sumar puntos en el Gran Premio de Singapur, pero hubo algo que lo hizo único dentro de la carrera. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS
Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Checo Pérez es la mejor opción para Cadillac en su entrada a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Sainz demuestra ser único en la Fórmula 1; Colapinto muestra desolación en Alpine
- hace 58 minutos
¡EXHIBIDOS! Hamilton desnuda las carencias de Ferrari en la temporada
- Hoy 08:21
Antonelli señala al verdadero HÉROE de Mercedes
- Hoy 07:32
¡Crecimiento puro! Antonelli revela APRENDIZAJES del GP de Singapur
- Hoy 07:06
Checo Pérez Hoy: Cadillac lo enaltece; Pierde a dos aliados para su regreso a Fórmula 1
- Hoy 02:00
REVELADO: Cadillac señala porque Checo es el ideal para el equipo
- Hoy 01:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre