Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
Lewis Hamilton terminó devastado después de acabar en octavo lugar en el Gran Premio de Singapur, al ver cómo no hay oportunidad de pelear con las demás escuderías.
Todo parece indicar que la decisión de Lewis Hamilton de pasar a Ferrari y abandonar Mercedes ha salido como un tiro por la culata, ya que los resultados han sido simplemente terribles.
Después de una carrera en la que su monoplaza se quedó sin frenos en las últimas vueltas, demostrando lo mal que ha salido el auto de Ferrari este año, Hamilton destacó la poca competitividad del equipo.
"No sé cómo podremos mejorar, estamos limitados del eje trasero, particularmente contra otros que han dado paso adelante como McLaren, Mercedes y Red Bull", señaló triste Hamilton.
Relacionado: Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Da su mejor carrera en Alpine; Muestra señales de depresión
- hace 26 minutos
Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
- Hoy 15:45
El aspecto que hizo ÚNICA la carrera de Sainz en el GP de Singapur
- 1 hour ago
Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine
- 1 hour ago
El elemento CLAVE en la remontada de Sainz en el GP de Singapur
- 1 hour ago
Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari
- 1 hour ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre