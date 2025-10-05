Hamilton REVIENTA ante la ineptitud de Ferrari

Lewis Hamilton terminó devastado después de acabar en octavo lugar en el Gran Premio de Singapur, al ver cómo no hay oportunidad de pelear con las demás escuderías.

Todo parece indicar que la decisión de Lewis Hamilton de pasar a Ferrari y abandonar Mercedes ha salido como un tiro por la culata, ya que los resultados han sido simplemente terribles.

Después de una carrera en la que su monoplaza se quedó sin frenos en las últimas vueltas, demostrando lo mal que ha salido el auto de Ferrari este año, Hamilton destacó la poca competitividad del equipo.

"No sé cómo podremos mejorar, estamos limitados del eje trasero, particularmente contra otros que han dado paso adelante como McLaren, Mercedes y Red Bull", señaló triste Hamilton.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

