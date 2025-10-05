OFICIAL: ¡Venden la F1 a TELEVISA en México!

Se ha hecho oficial que los derechos de transmisión de la Fórmula 1 se han vendido a Televisa.

Mediante publicaciones en redes sociales, el rumor que se hizo viral en las últimas horas se volvió realidad y ahora los millones de fanáticos mexicanos podrán seguir las carreras por SkySports.

Esto fue lo que publicaron: "La Fórmula 1 se une a grupo televisa como nuevo socio para la transmisión en México desde la carrera de hoy en Singapur hasta la temporada 2028 inclusive.

"La carrera estará disponible en los sistemas Izzi y Sky a través de los canales de Sky Sports. no te pierdas toda la acción a partir de las 6 horas", revelaron.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

