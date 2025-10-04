Kimi Antonelli amenaza con que pudo QUITARLE la POLE a George Russell
Kimi Antonelli amenaza con que pudo QUITARLE la POLE a George Russell
Andrea Kimi Antonelli amenazó con que pudo haberle quitado la pole position a George Russell, su compañero de equipo en Mercedes.
En su aparición ante los micrófonos de la prensa presente en Marina Bay, el corredor italiano habló de su resultado en la clasificación: "Desafortunadamente, cometí un grave error que me costó décimas y, lo más importante, la primera fila.
"Me sentí bien en el coche desde el principio. Me sentí realmente bien entre la Q1 y la Q2, tanto que me dije que incluso podía conseguir la pole. En la Q3, no estaba lúcido.
"Intenté ir más allá de mis posibilidades. Sobrepasé los límites del coche y del agarre. Iba más de lado que en línea recta", reconoció.
Relacionado: URGENTE: Decisión de la FIA con castigo para Kimi Antonelli
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?
Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.
El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.
En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.
GP de Singapur 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
CONFIRMADO: Carlos Sainz queda DESCALIFICADO de qualy en Singapur
- 3 hours ago
F1 en México sufre CAMBIO HISTÓRICO tras regreso de Checo Pérez
- 1 hour ago
Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
- Hoy 16:12
Parrilla de salida de Singapur con CASTIGOS incluidos
- 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Singapur
- 2 hours ago
Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly
- Hoy 15:25
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre