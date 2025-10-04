close global

﻿

Kimi Antonelli amenaza con que pudo QUITARLE la POLE a George Russell

Kimi Antonelli amenaza con que pudo QUITARLE la POLE a George Russell

Aloisio Hernández

Andrea Kimi Antonelli amenazó con que pudo haberle quitado la pole position a George Russell, su compañero de equipo en Mercedes.

En su aparición ante los micrófonos de la prensa presente en Marina Bay, el corredor italiano habló de su resultado en la clasificación: "Desafortunadamente, cometí un grave error que me costó décimas y, lo más importante, la primera fila.

"Me sentí bien en el coche desde el principio. Me sentí realmente bien entre la Q1 y la Q2, tanto que me dije que incluso podía conseguir la pole. En la Q3, no estaba lúcido.

"Intenté ir más allá de mis posibilidades. Sobrepasé los límites del coche y del agarre. Iba más de lado que en línea recta", reconoció.

Relacionado: URGENTE: Decisión de la FIA con castigo para Kimi Antonelli

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?

Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.

El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.

GP de Singapur 2025: FP1

Posición Piloto
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

