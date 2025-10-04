Andrea Kimi Antonelli amenazó con que pudo haberle quitado la pole position a George Russell, su compañero de equipo en Mercedes.

En su aparición ante los micrófonos de la prensa presente en Marina Bay, el corredor italiano habló de su resultado en la clasificación: "Desafortunadamente, cometí un grave error que me costó décimas y, lo más importante, la primera fila.

"Me sentí bien en el coche desde el principio. Me sentí realmente bien entre la Q1 y la Q2, tanto que me dije que incluso podía conseguir la pole. En la Q3, no estaba lúcido.

"Intenté ir más allá de mis posibilidades. Sobrepasé los límites del coche y del agarre. Iba más de lado que en línea recta", reconoció.

Relacionado: URGENTE: Decisión de la FIA con castigo para Kimi Antonelli

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?

Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.

El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.

GP de Singapur 2025: FP1

Posición Piloto 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!