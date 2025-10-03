Horarios y canales de televisión para Qualy del Gran Premio de Singapur
Horarios y canales de televisión para Qualy del Gran Premio de Singapur
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Singapur del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.
El circuito de Baku recibirá este 04 de octubre la FP3 y la clasificación para la 18º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes.
Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar el gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Horarios GP de Singapur: Sábado 04 de octubre
FP3
- España: 11:30 hrs. / DAZN
- Argentina: 06:30 hrs. / Star +
- Colombia: 04:30 hrs. / Star +
- México: 03:30 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 02:30 hrs. / ESPN
Qualy
- España: 15:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 10:00 hrs. / Star +
- Colombia: 08:00 hrs. / Star +
- México: 07:00 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?
Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.
El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.
En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.
GP de Singapur 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
