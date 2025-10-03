Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Singapur del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Baku recibirá este 04 de octubre la FP3 y la clasificación para la 18º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar el gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Singapur: Sábado 04 de octubre

FP3

España: 11:30 hrs. / DAZN

11:30 hrs. / DAZN Argentina: 06:30 hrs. / Star +

06:30 hrs. / Star + Colombia: 04:30 hrs. / Star +

04:30 hrs. / Star + México: 03:30 hrs. / Fox Sports

03:30 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 02:30 hrs. / ESPN

Qualy

España: 15:00 hrs. / DAZN

15:00 hrs. / DAZN Argentina: 10:00 hrs. / Star +

10:00 hrs. / Star + Colombia: 08:00 hrs. / Star +

08:00 hrs. / Star + México: 07:00 hrs. / Fox Sports

07:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN

Relacionado: McLaren se recupera en FP2, pero Fernando Alonso se mantiene en la PELEA

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?

Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.

El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.

GP de Singapur 2025: FP1

Posición Piloto 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!