La RADICAL decisión de Lewis Hamilton para acercarse a McLaren

Lewis Hamilton ha tomado una radical decisión para tratar de acercarse con Ferrari a McLaren.

El siete veces campeón del mundo compartió a los medios la decisión que han hecho de cara al resto del fin de semana del Gran Premio de Singapur: "Creo que hoy hemos avanzado un poco.

"Así que probablemente de la noche a la mañana no cambiemos mucho, pero intentaremos afinar la configuración y ver si podemos sacarle el máximo provecho para acercarnos lo más posible a los McLaren.

"McLaren es muy rápido y no es fácil lograr una vuelta limpia, pero creo que hay muchos aspectos positivos que rescatar y mucho que aprender. Estoy bastante satisfecho con el progreso de una sesión a otra", reveló.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

