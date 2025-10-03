Fernando Alonso revela SECRETO del MILAGRO en Singapur

Fernando Alonso explicó el secreto detrás del milagro conseguido en el viernes de cara al Gran Premio de Singapur.

El bicampeón del mundo ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el segundo entrenamiento libre y esto fue lo que recogieron: "Es el mejor viernes.

"Ambas sesiones en el top 4... es el mejor viernes, pero a veces los viernes tenemos un programa distinto, no es la primera vez que sucede.... El test real será mañana, en clasificación, pero somos más optimistas", aseguró el asturiano.

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?

Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.

El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.

GP de Singapur 2025: FP1

Posición Piloto 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

