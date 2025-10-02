Un heroico Verstappen provoca BURLAS a Hamilton

El campeón de F1, Max Verstappen, aprovechó el fin de semana anterior para sumergirse en una nueva experiencia al ponerse al volante de un Ferrari GT3. Con gran determinación, dominó a un selecto grupo de pilotos del NLS en el exigente circuito del Nürburgring.

Esa actuación, que se tradujo en una victoria conjunta para Verstappen y su nuevo compañero Chris Lulham, ha sido ampliamente elogiada. Muchos la consideran una muestra clara de la pasión y el compromiso que el piloto neerlandés tiene por las carreras, reafirmando su espíritu competitivo.

Sin embargo, no todos vieron la jornada con buenos ojos. Una figura habitual de la F1, conocida por sus comentarios punzantes, utilizó el triunfo para lanzar una indirecta a los rivales de Verstappen, señalando de forma casi exclusiva a uno de ellos.

El consejero de Red Bull, Helmut Marko, calificó la prueba como una "señal muy positiva" del compromiso que el astro muestra con el deporte, en contraste con aquellos que se divierten en desfiles de moda.

Marko: El movimiento de Verstappen demuestra compromiso

En declaraciones a Viaplay, Marko comentó: "Sí, fue impresionante, y también lo es el compromiso que demuestra. Mientras que los demás parecen divertirse asistiendo a algún tipo de desfile de moda, él se enfrenta a la Nordschleife, uno de los circuitos más duros que tenemos. Creo que es una muy buena señal del nivel de implicación de Max con el automovilismo."

Estas palabras no pasaron desapercibidas, ya que muchos las interpretaron como una crítica directa a Lewis Hamilton, quien ha forjado una curiosa relación con el mundo de la moda, llegando incluso a copresidir el Met Gala y a colaborar con marcas como Lululemon y Tommy Hilfiger.

Poco después de los comentarios de Marko, surgieron nuevas imágenes de Verstappen luciendo la indumentaria de AlphaTauri. Ahora, los aficionados esperan que se produzca una respuesta que aclare la postura del equipo sobre este gesto, sin restar importancia al innegable talento y dedicación del piloto.

