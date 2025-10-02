¿Cambios en Mercedes? Revelan el plan de Mercedes para FICHAR a Verstappen

Mercedes sigue buscando dos pilotos para la temporada de Fórmula 1 de 2026, y entre los nombres destacados se encuentran George Russell y Andrea Kimi Antonelli, pero hay un tercer nombre que resalta.

La estrategia del equipo, impulsada por Toto Wolff, parece ser retrasar intencionadamente las negociaciones para reservarse la posibilidad de fichar a Max Verstappen en 2027.

Según informa AS-web, las conversaciones entre Russell y Mercedes han estado marcadas por algunos roces. Russell insiste en dos condiciones: un contrato por tres temporadas y una cláusula que le otorgue una extensión automática si supera el rendimiento de Antonelli.

Ante estas demandas y además serios desacuerdos salariales, Mercedes opta por ofrecerle un contrato de un año que incluya la cláusula sobre Antonelli.

Mercedes quiere mantener la flexibilidad para 2027 en pos de Verstappen

La otra razón del aparente estancamiento en las negociaciones es la intención de Mercedes de reorientar su estrategia hacia Verstappen para 2027, en caso de que este active su cláusula el próximo año.

Tanto Wolff como el equipo sueñan con el escenario en el que el holandés se una a Mercedes ese año, idealmente en dúo con Antonelli. Por ello, se prefiere evitar compromisos a largo plazo o cláusulas que puedan limitar futuras decisiones.

Raymond Vermeulen, representante de Verstappen, ya indicó que 2026 será la temporada decisiva para definir el futuro del piloto, y Red Bull deberá demostrar desde el inicio que está a la altura de la competencia.

Mientras tanto, Mercedes espera poder contar con el dúo Verstappen-Antonelli en 2027, evitando compromisos que limiten su maniobra estratégica, como es el caso de conceder a Russell un contrato de varios años.

