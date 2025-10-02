Confirmada la AUSENCIA de Hamilton en el GP de Singapur

La leyenda de la F1, Lewis Hamilton, no ha sido convocado para participar en la conferencia de prensa oficial de la FIA antes del fin de semana del Gran Premio de Singapur.

La FIA ha anunciado que seis pilotos estarán presentes en la sesión mediática oficial programada para el jueves. Durante este encuentro, se les interrogará sobre sus equipos y sus oportunidades en el exigente circuito urbano de Marina Bay.

En cada fin de semana de competición, la entidad que gobierna la F1 selecciona a los pilotos para estas conferencias. En esta ocasión, Charles Leclerc, compañero de equipo de Hamilton, ha sido elegido para la sesión posterior junto a Isack Hadjar y Alex Albon. Esto se suma a la intervención previa de Esteban Ocon, Lando Norris y George Russell.

Aunque Hamilton no participará en la conferencia, se espera que esté presente en el circuito el jueves durante el día de prensa, donde seguramente atenderá las preguntas de los periodistas en el área designada.

El británico ha atravesado momentos complicados últimamente. Su ausencia en el desfile de moda Ferrari Style y en la prueba de neumáticos Pirelli en Mugello la semana pasada se debió al delicado estado de salud de su perro. Además, el siete veces campeón perdió a su querido compañero, Roscoe, el pasado domingo, confirmando el fallecimiento del bulldog de 12 años a través de Instagram.

Norris convocado a la conferencia de prensa de la FIA

El protagonista de la temporada, Lando Norris, es uno de los seis pilotos que participarán en la conferencia de prensa oficial de la FIA este fin de semana, un evento clave para sus aspiraciones al campeonato.

El piloto británico está en la lucha por su primer título, compitiendo de cerca con su compañero en McLaren, Oscar Piastri, y enfrentándose a su némesis de 2024, Max Verstappen.

Este año, Norris lidera la clasificación por 44 puntos sobre Verstappen, gracias al dominio de McLaren en 2025; sin embargo, aún sigue 25 puntos por detrás del líder del campeonato, Piastri, con siete carreras restantes.

Se espera que los medios de la F1 le pregunten sobre su capacidad para mantenerse a la altura de su compañero australiano a lo largo de la temporada.

