¡Esto va a causar caos! La DEMOLEDORA frase de Hamilton sobre la realidad de Ferrari

Lewis Hamilton ha confesado que ha pasado tanto tiempo desde el último gran éxito de Ferrari que ni siquiera recuerda cuándo sucedió.

El piloto británico se unió a la Scuderia el año pasado e hizo su debut con el icónico rojo en 2025, con grandes expectativas tras ver cómo el equipo presentó el mejor monoplaza en la segunda mitad del año anterior.

Sin embargo, ese buen momento no se ha replicado en la presente temporada. Tras 17 carreras, Hamilton aún no ha logrado subir al podio con su nuevo equipo, lo que podría traducirse en una temporada sin un top tres.

Con ello, el siete veces campeón mundial se enfrenta a lo que podría ser el peor año de su carrera, superando incluso temporadas complicadas como las de 2009, 2013 y 2024.

Hamilton busca romper la racha histórica de Ferrari

Consultado por L'Equipe sobre si necesitaba ganar un título con Ferrari para cumplir los objetivos que se había marcado al dejar Mercedes, Hamilton respondió: “Sí, definitivamente. Hace tanto tiempo que no sucede, que ni siquiera sé cuánto han esperado.”

Es interesante recordar que el último título de constructores de Ferrari se consiguió en 2008, justo el año en que Hamilton levantó por primera vez el campeonato de pilotos en una lucha dramática contra Felipe Massa. Además, el último campeón al volante fue Kimi Räikkönen, lo que significó casi dos décadas de sequía para el equipo más laureado en la historia del deporte.

Aunque ya habían pasado largos periodos sin un campeón en la categoría de pilotos –como ocurrió después de Jody Scheckter en 1979, con una ausencia durante los 80 y 90 y el regreso de Michael Schumacher en 2000–, nunca antes habían transcurrido tantos años sin lograr el ansiado título de constructores.

Como puntualizó el piloto al medio francés: “Para Ferrari, más que para cualquier otro equipo, este título tendría un valor inmenso. Pero, sin duda, también me encantaría volver a levantar el trofeo de campeón de pilotos.”

