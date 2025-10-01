Hamilton ELOGIA mundialmente a una persona clave en su vida

Lewis Hamilton se vio obligado a decir adiós a su querido perro Roscoe, de 12 años, este pasado domingo. El animal contrajo una neumonía, entró en coma y falleció poco después. Durante años, Roscoe fue entrenado y cuidado principalmente por Kirstin, una mujer a quien el piloto ahora quiere presentar al mundo, ya que se ocupaba de él cuando Hamilton no estaba.

Kirstin fue la figura clave en la vida de Roscoe y también en la de Coco, el primer perro de Hamilton, que murió en 2020 a causa de un paro cardíaco.

Mientras Hamilton viajaba para las carreras de Fórmula 1, ella asumía el cuidado de ambos perros.

Tras la pérdida de Roscoe, Hamilton decidió rendir homenaje a esta increíble mujer en sus redes. “Cuando yo estaba de viaje, ella se encargaba de cuidarlo y lo amaba como si fuese suyo”, escribió en Instagram Stories.

Relacionado: URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!

Hamilton quiere destacar a Kirstin en Instagram

Hamilton desea que sus seguidores conozcan a Kirstin. “Quiero que tomes un momento para reconocer a mi increíble amiga Kirstin”, comenzó su mensaje.

“Ella entrenó a Roscoe y a Coco, tratándolos como parte de la familia y velando por su salud. Gracias a ella, Roscoe pudo disfrutar de una vida tan larga”.

Según el múltiple campeón del mundo, su dedicación ha sido excepcional. “Ella estuvo presente día tras día, sin fallar ni una sola jornada, a pesar de tener una familia y otros perros a su cargo”, añadió.

Fue precisamente Kirstin quien acompañó a Hamilton en el difícil momento en que tomó la decisión de eutanizar a Roscoe. “Estuvimos juntos en ese último adiós. Estoy profundamente agradecido de que hayas estado en mi vida y en la de Roscoe. No hay nadie como tú, Kirstin. Mil gracias”, concluyó el siete veces campeón mundial.

Lewis Hamilton agradece a Kirstin McMillan, entrenadora y cuidadora de Roscoe y Coco, por toda la dedicación y amor que ella brindó a sus perritos. 🥺



“Quiero que reserves un tiempo para reconocer a mi increíble amiga Kirstin.



Ella entrenó a Roscoe y a Coco y los trató como… pic.twitter.com/uYH0fpbfnd — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) October 1, 2025

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado