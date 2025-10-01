Briatore deja CONTUNDENTE juicio sobre Hamilton rumbo a 2026

Lewis Hamilton ha tenido un inicio complicado en Ferrari. El británico esperaba luchar por su octavo título mundial esta temporada, pero los resultados no estuvieron a la altura de sus expectativas, y a sus 40 años el tiempo apremia. Sin embargo, Flavio Briatore confía en que la carrera de Hamilton no se apagará de la noche a la mañana.

Hamilton anhela seguir ampliando su ya impresionante vitrina de títulos. Un octavo campeonato sería la corona de su carrera. Actualmente comparte récord con Michael Schumacher y, de sumar otro título, pasaría a la historia en solitario.

Para lograrlo, necesita un monoplaza competitivo, algo de lo que careció en sus últimos años en Mercedes, lo que lo llevó a fichar por Ferrari. No obstante, en la escudería italiana la situación tampoco es sencilla.

Tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores, la Scuderia aún lucha por estar entre los mejores. A comienzos del próximo año, Hamilton cumplirá 41 años y quizá se le presente su última oportunidad real de pelear por otro título mundial.

Briatore predice éxitos para Hamilton en 2026

Mientras algunos temen que la carrera de Hamilton se extinga rápidamente, Briatore tiene otra opinión. El directivo de Alpine muestra plena confianza en el piloto y le augura un futuro brillante en 2026.

"Tarde o temprano resolverá los problemas", comentó el italiano en una entrevista radial. "Es una persona excepcional, pero la Fórmula 1 hoy en día es tremendamente compleja, con siete coches separándose en apenas dos décimas de segundo. Este año, McLaren es el único equipo que marca realmente la diferencia. El próximo año, sin duda, todo cambiará y también lucharemos por subir al podio. Verás que Hamilton volverá a competir por la victoria con los nuevos monoplazas; siempre da lo mejor de sí."

La visión de Briatore sobre Hamilton no ha dejado de generar controversia. Muchos dudan de que el excampeón pueda recuperar su antiguo nivel. Aunque el piloto recupere parte de su esplendor, aún está por verse si Ferrari le proporcionará el coche capaz de brindarle los resultados que necesita.

Hoy en día, McLaren marca el estándar y muchos esperan que mantengan esa ventaja el próximo año. Las expectativas también son altas en el equipo de Mercedes.

