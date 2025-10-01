ÚLTIMA HORA: Revelan INVESTIGACIÓN de FIA contra Carlos Sainz

Ha sido revelado que la FIA sometió a Carlos Sainz a una investigación previo al inicio del fin de semana del Gran Premio de Singapur.

El organismo rector del automovilismo informó mediante un comunicado compartido en redes sociales lo sucedido con el corredor número 55: "Tras la carrera de Bakú, el coche número 55 fue seleccionado al azar entre los diez mejores para someterse a inspecciones físicas más exhaustivas. El sistema de frenos trasero fue objeto de estas inspecciones.

"En particular, se inspeccionaron los siguientes elementos del sistema de frenos trasero: Artículo 8.3 del Reglamento Técnico: Estado de homologación de todos los sensores y actuadores conectados a la ECU estándar del sistema de frenos trasero.

"Artículo 11.1 del Reglamento Técnico: Modos de fallo del sistema de frenos. Artículo 11.1 del Reglamento Técnico: Mecanismos potenciales capaces de producir un par de frenado asimétrico en el eje trasero. Artículo 11.4 del Reglamento Técnico: Verificación de que la presión en las pinzas traseras no supere la generada por la fuerza aplicada al pedal de freno.

"Artículo 11.6 del Reglamento Técnico: Revisión completa del sistema de control de frenos asistidos. TD001 N: Precisión de los esquemas presentados en comparación con la implementación física del sistema.

"Todos los componentes inspeccionados se consideraron conformes con el Reglamento Técnico de Fórmula 1 de 2025", comunicaron.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

