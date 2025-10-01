Ferrari recurre a Mercedes para SALVAR a Lewis Hamilton

Ferrari se inspiraría en Mercedes para una arriesgada decisión de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y así tratar de ayudar a Lewis Hamilton.

Según la versión italiana de Motorsport.com, Ferrari ha probado diferentes conceptos para la nueva unidad de potencia. Se rumorea que experimentaron con una culata de acero, pero finalmente optaron por una de aluminio. Esta última se habría desarrollado mediante la técnica de sinterización directa de metal en polvo (DMLS).

El proceso consiste en calentar el polvo de aluminio a una temperatura casi de fusión. Al moldearlo en la forma deseada, los puntos de contacto entre las partículas se funden en un material de gran resistencia. Gracias a este método y a una novedosa mezcla de polvos, se espera que la unidad de potencia de Ferrari aguante temperaturas y presiones mayores en las cámaras de combustión.

Con ello, la Scuderia busca introducir un diseño aerodinámico con sidepods mucho más pequeños, ya que se necesitarían menos radiadores. Este concepto recuerda al "zero-sidepod" de Mercedes, empleado cuando Hamilton aún defendía los colores de la escudería.

Aunque se presentó en 2022, a mediados de 2023 Mercedes decidió dejarlo de lado por no encontrar el margen de trabajo adecuado y por desequilibrios en la dinámica del coche.

Relacionado: URGENTE: Afirman que Lewis Hamilton SALDRÁ de Ferrari

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!